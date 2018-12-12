طفل ينتحر في السعودية لرفض أسرته شراء “جوّال” له

أقدم طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره على وضع حد لحياته شنقًا، وذلك في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية؛ بعدما رفضت أسرته شراء هاتف جوال له.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الطفل المدعو عبدالعزيز الشهراني، أقدم على التخلص من حياته، بربط حبل إحدى ستائر منزلهم حول رقبته، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وفي التفاصيل، قال عم الطفل، إن زوجة أخيه أول من شاهدت ابنها متأخرًا فأصابتها الصدمة، وطلبت مساعدة الجيران الذين قاموا بنقله لأحد المستوصفات، لكنه فارق الحياة.

وأضاف أن رجال الأمن باشروا الحادثة، فيما أحيلت الجثة للطب الشرعي.