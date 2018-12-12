نجاة عامل صيني بعد أن اخترقت 10 قضبان حديدية جسده (فيديو وصور)

نجا صيني بأعجوبة بعد انهيار ماكينة ضخمة عليه واختراق 10 قضبان معدنية كبيرة في ذراعه وصدره.

صدم الصيني “تشو” الأطباء عندما نُقل إلى المستشفى بـ10 قضبان معدنية منغرسة في جسمه بعد حادث مروع في مصنع.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يبلغ طول كل قضيب من القضبان المعدنية المدببة 30 سنتيمترا، ويتجاوز سمكه 1.5 سنتيمتر.

لحسن الحظ تمكن الجراحون من إزالة جميع القضبان من جسم المريض البالغ من العمر 49 عامًا من خلال الجراحة الطارئة، والتي كان إحداها على بُعد 0.1 سنتيمتر فقط من جهازه العصبي.

وفقًا للتقارير، كان “تشو” يعمل في مصنع خزف في مدينة “تشوتشو” بمقاطعة هونان في جنوب الصين، عندما وقع الحادث يوم الثلاثاء الماضي، وانهارت ذراع آلية فجأة من ماكينة تصنيع ضخمة وسقطت عليه.

ومن ثم اخترقت 4 قضبان معدنية في ذراعه اليمنى، وآخر في كتفه الأيمن، وآخر في صدره، و4 في ساعده الأيمن.

وسرعان ما نقله الزملاء إلى مستشفى محلي، قبل نقله إلى مستشفى “شيانغا” في عاصمة المقاطعة، حيث قال الدكتور “وو” إنه في حالة حرجة ومُعرض لتلف الأعصاب وأوعية الدم الرئيسية على الجانب الأيمن من جسده مما قد يسبب النزيف.