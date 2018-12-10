مصرع شابين بحادث مروري مروع في الكويت (صور)

لقي شابان في الكويت مصرعهما بحادث مروري مروع، بعد اصطدام دراجتهما النارية بشاحنة كبيرة على أحد الطرق السريعة في البلاد.

وأظهر حساب “المجلس” الإخباري صورة للحادث ظهرت فيه الدراجة محطمة بشكل كبير جدًا، إضافة إلى تحطم واجهة الشاحنة.

وتداول النشطاء صورة سابقة للشابين، وهما عبدالعزيز الخشيش وسيف عايد، داعين لهما بالرحمة والمغفرة.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات في الحوادث المرورية، إذ بلغت نسبتها 7.9% من إجمالي وفيات الكويت، وفق دراسة أجرتها جامعة متشيغن الأمريكية عام 2014.

وأجرت وزارة الداخلية الكويتية خلال الأعوام الماضية بضعة تعديلات على قوانين المرور، وفرضت شروطًا مشددة على منح رخص القيادة، وأبعدت الوافدين الذين يقودون من دون رخصة، في محاولة لحل الأزمة المرورية في البلد الخليجي، الذي تتجاوز قضية الازدحام فيه إلى تسجيل أرقام مرعبة في الوفيات، والإصابات الناتجة عن تلك الحوادث.