حبس 7 ضباط مصريين “عذبوا” محتجزًا حتى الموت

قرّرت محكمة مصرية يوم الإثنين حبس 7 ضباط أُدينوا بتعذيب محتجز حتى الموت داخل أحد أقسام الشرطة، فيما قرّرت تأجيل القضية لجلسة 14 يناير المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة غرب القاهرة، أمرًا بضبط وإحضار النقيب ضابط برتبة نقيب يُدعى “هاني. ع” المتهم الثامن في قضية التعذيب التي تنظرها المحكمة.

ووجّهت النيابة العامة تهمة تعذيب أفضى إلى موت لـ8 ضباط بقسم شرطة الهرم، والمجني عليه كان متهمًا بجناية قتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبيّنت تحقيقات النيابة أن المتهمين قيّدوا المجني عليه وعلّقوه بنافذة إحدى غرف وحدة البحث الجنائي، وتناوبوا على تكرار التعدي عليه أثناء فترة احتجازهم له ركلًا ولكمًا وصفعًا بالأيدي باستخدام عصي وصواعق كهربائية في مواضع شتى في عموم جسده.

كما أفادت التحقيقات بأن أحد المتهمين قام بصلب المجني عليه وقيّد جسده في قطعة خشبية، وجرّده من ملابسه بمساعدة متهم آخر وأحدثا به الإصابات التي أودت بحياته، وفق نص الاتهامات بأمر الإحالة.