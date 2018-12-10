كلمة “مهينة” تنهي صداقة ثلاثين عامًا بين رجلين بالإمارات

انتهت صداقة دامت ثلاثين عامًا بين صديقين في مدينة العين في دولة الإمارات، بعد أن قذف أحدهما الآخر بكلمة مهينة.

وكان أحدهما قد تقدم ببلاغ ضد صديقه الخمسيني؛ بعد أن وجّه له كلمة لم يرضها على نفسه، وهي كلمة “زطي”، رغم أنه قام بإقراضه مبلغًا من المال وقدره 50 ألف درهم (ما يعادل 13,700 دولار)؛ لمساندته في ظروفه المادية الصعبة التي يمر بها.

وغرّمت نيابة العين المدعى عليه بمبلغ 10 آلاف درهم (2,740 دولار)؛ بتهمة السب والقذف غير المباشر لصديقه، فيما استبعدت المحكمة حكم الحبس على المدعى عليه؛ تقديرًا لسنه، كونه في الخمسينيات من عمره، لتنتهي علاقة الصداقة التي جمعت بين الطرفين طوال ثلاثين عامًا.

وكلمة “زطي” في اللهجة الإماراتية تستخدم لإهانة الفرد المشكوك في نسبه أو أصله.