وفاة طالب كويتي إثر حادث سير في أمريكا (صورة)

نعت وزارة التعليم العالي في الكويت اليوم الأحد، الطالب المبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية مشعل الدرويش، الذي توفي في حادث مروري يوم أمس السبت.

وقال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي: “إن الوزارة تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفقيد، داعية المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وأضاف العازمي أن “الوزارة تابعت عبر الملحق الثقافي مستجدات الحادث، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وسيتم نقل الجثمان الإثنين إلى البلاد”.

وتأتي وفاة الطالب مشعل، عقب أيام قليلة من وفاة الطالب عبدالرزاق الخميس، بحادث مروري أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونعى عدد من النشطاء بينهم نواب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الطالب المتوفى، داعين له بالرحمة والمغفرة.