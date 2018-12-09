السيول تتسبب بانهيار جسر في العراق.. وإغلاق طريق كركوك – بغداد (صور وفيديو)

تسببت السيول بانهيار جسر في قضاء طوزخورماتو، التابع إلى محافظة كركوك، شمالي العراق، ما أدى إلى قطع طريق رئيس في القضاء.

وقال المتحدّث باسم شرطة طوزخورماتو، ذا النون برزنجي، في تصريحات صحفية، إن “جسر طوزخورماتو انهار اليوم، جرّاء السيول والأمطار الغزيرة، وذلك في منطقة باوه شاسوار”.

وبين برزنجي أن “الجسر يقع على الطريق الرئيس للمسافرين إلى العاصمة العراقية بغداد، وانهياره أدى إلى إغلاق الطريق”.

وقال نائب رئيس مجلس قضاء طوزخورماتو علي الحسيني، في تصريح صحفي، إنه “جرى تحويل السيارات إلى الجهة المقابلة للجسر”، لكنه حذر من أن الجهة الأخرى “معرضة للخطر أيضًا”، فيما تم إيقاف حركة الشاحنات.

وكانت سيول جارفة ضربت عدة مناطق حدودية مع إيران في محافظة ديالى، إضافة إلى مناطق في محافظة صلاح الدين، وعلى رأسها “الشرقاط” فضلًا عن مناطق في “نينوى وواسط وذي قار والبصرة وميسان” ما تسبب في وفاة 21 شخصًا، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة العراقية.