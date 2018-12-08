بالفيديو.. طفل ينجو بأعجوبة من الموت المحقق

في فيديو صادم أثار ذهول رواد الإنترنت، نجا طفل بأعجوبة من حادث سير في مدينة “نوتنغهام” البريطانية، ولم يصب سوى بإصابات طفيفة.

يُظهر الفيديو لحظة اصطدام سيارة بالطفل الصغير بقوة هائلة ألقته في الهواء وإلى الجانب الآخر من الطريق ليواجه سيارة أخرى مسرعة كانت على بعد خطوة من دهسه.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اقتحم الطفل الذي لم يُكشف عن هويته إشارة المرور وركض وسط الطريق فجأة، فلم يكن أمام السيارة فرصة للتوقف وصدمت الطفل بقوة وقذفته في الهواء حتى وصل إلى الجانب الآخر.

لحسن الحظ هبط الطفل على بعد سنتيمترات من سيارة أخرى مسرعة، قبل أن ينهض ويركض بعيدًا وكأن شيئًا لم يحدث.

جدير بالذكر أن السيارة التي صدمت الطفل تعود إلى مدرب قيادة، والذي أوضح أن الطفل كان برفقة عائلته ولكنه كان مختبئًا خلف شجرة وركض فجأة، كما قال: “بدت تلك الثواني القصيرة كدهر طويل، فما حدث كان صادمًا جدًا”.

ومن جانبها وصلت سيارة الإسعاف بسرعة لفحص الطفل الذي تعرض لإصابات طفيفة.