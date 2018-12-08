شاهد بالفيديو.. طفل ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن صدمته سيارة

نجا طفل بريطاني من الموت بأعجوبة، بعد أن صدمته سيارة تعليم قيادة أثناء محاولته اجتياز الشارع، وقذفته للجانب الآخر من الطريق أمام سيارة أخرى.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل وهو ينهض ويعدو بعيدًا بعد أن أوشكت السيارة الأخرى على صدمه دون أن تلمسه.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن “الحادث وقع في مدينة نوتنغهام، وسط المملكة المتحدة أمس الجمعة، وأن الطفل أصيب برضوض بسيطة ونقل للمستشفى”، موضحة أن “الطفل كان مع أسرته التي كانت تقف على جانب الشارع، بانتظار إضاءة الإشارة الضوئية الخضراء للمشاة، إلا أن الطفل قفز للطريق محاولًا اجتياز الشارع وحده”.

وشوهد الطفل وهو يطير في الهواء عدة أمتار بعد أن صدمته السيارة، ثم سقط على الجانب الآخر من الطريق، في الوقت الذي كانت تحاول فيه سيارة “أودي” تجاوز سيارة التدريب وأوشكت على صدمه.

وقال سائق سيارة تعليم القيادة، “كنت أعطي تعليمات للمتدرب وكانت السيارة تسير بسرعة 40 ميلًا فقط، عندما قفز الطفل أمامنا ولم يكن هناك مجال لتجنبه، والجيد أن سيارة إسعاف كانت تمر من هناك وتم نقل الطفل للمستشفى بإصابة خفيفة”.