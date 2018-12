شاهد بالفيديو.. طفل ينجو من الموت بأعجوبة بعد أن صدمته سيارة

View this post on Instagram

@eremnews . . نجا طفل بريطاني من الموت بأعجوبة، بعد أن صدمته سيارة تعليم قيادة أثناء محاولته اجتياز الشارع، وقذفته للجانب الآخر من الطريق أمام سيارة أخرى. . وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الطفل وهو ينهض ويعدو بعيدًا بعد أن أوشكت السيارة الأخرى على صدمه دون أن تلمسه. . وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن "الحادث وقع في مدينة نوتنغهام، وسط المملكة المتحدة أمس الجمعة، وأن الطفل أصيب برضوض بسيطة ونقل للمستشفى"، موضحة أن "الطفل كان مع أسرته التي كانت تقف على جانب الشارع، بانتظار إضاءة الإشارة الضوئية الخضراء للمشاة، إلا أن الطفل قفز للطريق محاولًا اجتياز الشارع وحده".