مقتل 6 أشخاص جرّاء التدافع بملهى ليليّ في إيطاليا (فيديو)

لقي 6 اشخاص مصرعهم جراء تدافع داخل ملهى ليلي قرب مدينة أنكونا في إيطاليا، وذلك بعد إصابة رواد الملهى بالذعر ما دفعهم للخروج بشكل جماعي.
ورجحت إدارة الإطفاء في المدينة، عبر بيان على تويتر اليوم السبت، أن يكون سبب التدافع “ذرّ مادة لاسعة”، ما دفع الشبان الى الهرب والدوس على بعضهم “، مضيفة “للأسف قُتل ستة اشخاص وجرح عشرات”.
مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات في تدافع في ملهى ليلي في #إيطاليا.. رواد الملهى أصيبوا بالذعر وهربوا للخارج بعدما قام شخص برش مادة مشابهة لرذاذ الفلفل#إرم_نيوز pic.twitter.com/HHyYFUQwkO
— إرم نيوز (@EremNews) December 8, 2018