مقتل 6 أشخاص جرّاء التدافع بملهى ليليّ في إيطاليا (فيديو)

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أفاد بيان صادر عن رجال الإطفال بأن سبب التدافع راجع إلى "ذر مادة لاسعة" داخل الملهى الليلي ما أدى للخروج الجماعي