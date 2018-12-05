مصرع سعودي وإصابة خمسة أشخاص بينهم أربع معلمات في حادث تصادم (صور)

لقي شاب سعودي مصرعه وجرح 5 آخرون (بينهم رجل، و4 معلمات)؛ إثر حادث تصادم وقع، يوم الأربعاء، بين مركبتين قبل جسر السحيمي باتجاه حفر الباطن في منطقة الأرطاوية.

وبحسب موقع “عاجل ” الإلكتروني، فإن الدفاع المدني السعودي تعامل مع حادث سير نتيجة تصادم بين سيارتين، الأولى تقل السائق و4 معلمات، والثانية تحمل سائقها، وإثر قوة التصادم تدهورت المركبتان ما أدى إلى انقلابهما.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق المركبة الأولى بالإضافة إلى إصابة المعلمات الأربع وسائق السيارة الثانية، بإصابات مختلفة.

وقامت فرق الهلال الأحمر السعودي بإخلاء جثة السائق المتوفى، ونقل المعلمات والمصاب إلى مستشفى الملك خالد بالمجمعة، ومستشفى الأرطاوية العام.

وكانت فرق الدفاع المدني قد قامت بفصل بطاريات السيارات وعمل تبريد لوجود بعض الأدخنة، وتسليم موقع الحادث للجهات المختصة التي بدورها فتحت تحقيقًا لمعرفة أسبابه.