شاهد لحظة قبض سعودي على”ذئب شرس” قتل خرافه‎ (فيديو)

تمكن شاب سعودي من إلقاء القبض على “ذئب” بعد أن فتك باثنين من الخراف من داخل حظيرته.

ووفق التفاصيل التي رواها الشاب لموقع “سبق” المحلي، فقد قصَّ أثر الذئب لمسافة 15 كلم قبل أن يعثر عليه ويتمكن من القبض عليه حيًا.

ويقول الشاب، ويُدعى أحمد بن عبيد السراجي الشريف، إن الذئب أتى مساء يوم أمس الإثنين، على اثنين من خرافه من حظيرة المواشي الخاصة به، الأمر الذي دفعه إلى تتبع أثره انتقامًا لخرافه.

وأضاف”صائد الذئاب” كما يطلق عليه أصدقاؤه، أنه عندما عثر على الذئب في منطقة وعرة، قام باستدراجه حتى خرج منها، ثم طارده بالسيارة لأكثر من 30 دقيقة حتى دخل في حفرة بجانب أحد أعمدة الكهرباء، حيثُ تمكن من القبض عليه حيًا.

ويؤكد الشاب السعودي أنه لم يستخدم السلاح لعدم رغبته بقتل الذئب، بل أراد أن يمسكه حيًا، ومن ثم يقوم بترويضه، قبل أن يذهب لمنطقة خالية من المواشي ويطلق سراحه هناك، حفاظًا على الحياة الفطرية.

ويشير إلى أنها المرة الثانية التي يلقي القبض فيها على ذئب، حيث سبق أن قبض على ذئب العام الماضي، وقام أيضًا بإطلاق سراحه في مركز حقال التابع لمحافظة أضم في منطقة مكة المكرمة.