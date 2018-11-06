سيول إيرانية تغرق مناطق عراقية (صور وفيديو)

اجتاحت سيول إيرانية، اليوم الثلاثاء، عدة قرى وأحياء في حوض الندا شرق محافظة ديالى العراقية، وتسببت بقطع طرق رئيسة، وتدمير عشرات المنازل.

وقالت مصادر محلية عراقية إنّ “سيولًا جارفة من الحدود العراقية الإيرانية اجتاحت عدة قرى في حوض الندا 70 كم شرق بعقوبة التابعة لمحافظة ديالى مسببةً أضرارًا مادية دون أي إصابات بشرية”.

وأضافت المصادر، وفق وسائل إعلام عراقية محلية أن “الطريق البري بين محافظة ديالى وواسط المار عبر ناحية قزانية قطع بالكامل بعد تدفق سيول جارفة قادمة من الحدود العراقية – الإيرانية وبمعدلات عالية جدًا”، مبينة أن “طريقين آخرين أحدهما يسمى طريق القرى الحدودي، ويربط ديالى بمحافظة واسط، وآخر يربط 6 قرى بمركز ناحية قزانية قطعا بسبب السيول الجارفة”.

وتابعت المصادر المحلية العراقية أن “طريق مندلي – بلدروز قطع بسبب تدفق السيول الجارفة صوبه قادمة من الحدود العراقية الإيرانية “، مؤكدة أن “سيولًا كبيرة اجتاحت مناطق في مندلي وضواحيها خلال الساعات الماضية “.

إلى ذلك أطلق عضو مجلس محافظة ديالى عامر الكيلاني، نداء لإغاثة أهالي 10 قرى اجتاحتها السيول شرق المحافظة.

من جانبه قال عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب همام التميمي، إن السيول الجارفة من الحدود العراقية – الإيرانية، عزلت ناحيتي مندلي وقزانية عن مركز المحافظة وسط أضرار مادية كبيرة.

ودعا التميمي إلى “تدخل عاجل من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي؛ لإرسال فرق إغاثة لمساعدة العوائل المنكوبة”، فيما أعلن مركز الإعلام الأمني الرسمي، عن إجلاء 8 مواطنين بينهم نساء حاصرتهم السيول بإحدى القرى في ديالى.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان صحفي، إن “الأبطال في قيادة طيران الجيش تمكنوا من إجلاء 8 مواطنين بينهم نساء حاصرتهم السيول في قرية حنون ضمن محافظة ديالى”.

وأضاف أن “هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات من قيادة عمليات ديالى بشأن تواجد هؤلاء الأشخاص وهم محاصرون، حيث جرى تفتيش المنطقة لحين العثور عليها وتقديم المساعدة لهم ونقلهم الى مكان آمن”.