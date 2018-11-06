سيارة تقتحم صالون حلاقة في السعودية (فيديو)

اقتحمت سيارة مسرعة بشكل مفاجئ صالون حلاقة، مساء الإثنين، في محافظة “الزلفي” وسط السعودية ما أسفر عن مقتل وافد آسيوي، فيما نجا العاملون بالصالون وبعض الزبائن بأعجوبة من الحادثة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع التقطتها كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية للصالون تظهر بشكل تفصيلي ملابسات الحادث.

وأظهرت كاميرا المراقبة الخارجية لحظة تحرك المركبة التي كانت متوقفة أمام الصالون إلى الخلف، حيث اصطدمت بمركبة أخرى كانت تسير بالشارع، إذ قام السائق الذي تفاجأ على ما يبدو بما حصل معه بالضغط بشكل مفاجئ وسريع على دوسة البنزين والانطلاق إلى الإمام بسرعة كبيرة نحو الصالون، حيث ارتطم قبل الدخول إلى الصالون بسيارة كانت متوقفة هناك.

وبالعودة إلى تسجيلات الكاميرا الداخلية للصالون يظهر العاملون والزبائن في حالة ذهول أثناء دخول المركبة التي اقتحمت الصالون، ودهست أحد الزبائن الذين كانوا بانتظار دورهم للحلاق، فيما ساعدت العناية الإلهية 4 من العاملين والزبائن بالفرار من أمام المركبة.