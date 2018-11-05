تفاصيل جديدة في واقعة القبض على الإعلامية منى عراقي بتهمة “خطف أطفال”

كشفت تحقيقات النيابة المصرية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة في واقعة القبض على الإعلامية منى عراقي و6 من أفراد طاقمها، حيث وقعت مشاجرة بينهم وبين إحدى السيدات.

وأوضحت التحقيقات أن منى عراقي توجهت مساء أمس الأحد، إلى قسم شرطة الأزبكية للإبلاغ عن إحدى السيدات، ادعت أنها تحاول بيع طفل، إلا أن الأخيرة أنكرت ما اتهمتها به الإعلامية.

وقالت السيدة، في التحقيقات إن الإعلامية و6 من أفراد طاقمها حاولوا إغراءها بخطف طفل وبيعه واحتجزوها وحاولوا تصويرها كرهًا عنها، واتهمتهم بسرقتها.

ولفتت التحقيقات إلى أن الإعلامية وفريق عملها تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص ويدعى “نشأت” يتهم فيه المدعى عليها بعرضها عليه التوسط في تبني أحد الأطفال لشقيقها العقيم.

وبناء على ذلك، تواصل اثنان من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية “شاب وفتاة” مع السيدة وحاولا إقناعها أنهما زوجان يحملان الجنسية السعودية، وأنهما يرغبان بتبني طفل بأي طريقة وبمقابل أي مبلغ مالي تطلبه.

كما اتضح من الكشف الجنائي على الإعلامية منى عراقي أنها محكوم عليها في القضية رقم 11575 لسنة 2014 بالسجن 6 أشهر بتهمة سب وقذف.

وليست واقعة منى عراقي الأولى في هذا الشأن، حيث جرى اتهام الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير”، في القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”خطف الأطفال”، والتي وُجهت إليها تهم بـ”التحريض على الخطف، والاتجار بالبشر، وإذاعة ما يُكدِّر السلم والأمن في المجتمع”.

وباتت ظاهرة خطف الأطفال منتشرة بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وطالت آلاف الأطفال، ومن أهم الدوافع وراءها الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث تشير النتائج الصادرة عن خط نجدة الطفل في 2015 إلى أن هناك 412 حالة اختطاف سنويًا بمعدل حالتين في اليوم.