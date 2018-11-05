مؤشر السرعة الجوية في الطائرة الإندونيسية المنكوبة كان تالفًا في آخر 4 رحلات

قالت هيئة سلامة النقل الوطنية في إندونيسيا، اليوم الإثنين، إن مؤشر السرعة الجوية كان تالفًا خلال آخر 4 رحلات للطائرة “بوينغ 737 ماكس”، التي تحطمت الأسبوع الماضي؛ ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم 189.

وقال رئيس الهيئة سورجانتو تجاهجونو للصحفيين: إنه “جرى اكتشاف التلف بعد تحميل البيانات من مسجل بيانات الرحلة”، مضيفًا أن الهيئة تستفسر من شركة “بوينغ”، والسلطات الأمريكية، عن الخطوات اللازمة لمنع وقوع مشاكل مشابهة على هذا الطراز من الطائرات، في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: “نتعاون مع هيئة سلامة النقل الأمريكية وبوينغ؛ لإجراء عمليات فحص مفصلة، تتعلق بمؤشر السرعة الجوية”.

ولم ترد بوينغ بعد على طلب للتعقيب، وسلمت الشركة 219 طائرة من طراز “737 ماكس” لعملاء في جميع أنحاء العالم.