بعد وفاتهما الغامضة بأمريكا.. تشييع جثماني السعوديتين تالا وروتانا في المدينة المنورة ‎(صورة)

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لا تزال الشرطة تواصل تحقيقاتها في وفاة الشقيقتين منذ الـ 24 من أكتوبر/تشرين الأول عندما عثر على جثتيهما في نهر هدسون.