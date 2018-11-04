بعد وفاتهما الغامضة بأمريكا.. تشييع جثماني السعوديتين تالا وروتانا في المدينة المنورة ‎(صورة)

شيَّع بعض أهالي المدينة المنورة فجر اليوم الأحد في مقبرة البقيع جثماني السعوديتين تالا وروتانا، ضحيتي نهر هدسون بولاية نيويورك الأمريكية.
وكان عثر على جثتي تالا (16 عامًا) وروتانا (22 عامًا) – وهما من فيرفاكس- بعد ظهر الأربعاء الماضي من قبل أحد المارة الساعة الثالثة بعد الظهر، وهما مربوطتان من قدميهما بما يبدو أنه شريط لاصق.
ولا تزال ظروف وفاة الشقيقتين غامضة.
ونشرت صحيفة عكاظ السعودية صورة بدا أنها من موقع التشييع بالمجسد النبوي.
ووصل جثمانا الفتاتين مساء أمس إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ليتم دفنهما من قبل ذويهما وجمع غفير من المصلين بالمسجد النبوي الشريف.