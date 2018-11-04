ركاب طائرة يفترشون أرض المطار 3 أيام (صور)

علق ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، كانوا متجهين إلى لندن، في الولايات المتحدة لمدة 3 أيام، أجبروا خلالها على افتراش أرض المطار، بعد حدوث عطل فني في طائرتهم.

وكانت “الطائرة 2036” المتجهة إلى مطار “غاتويك” قد أقلعت من أورلاندو، مساء الخميس الماضي، لكنها توقفت في فلوريدا لمدة 24 ساعة، بسبب مشاكل ميكانيكية.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، من المفهوم أن الركاب قد حصلوا على فندق في فلوريدا ليمكثوا فيه تلك الليلة قبل محاولة الطيران مرة أخرى مساء الجمعة الماضية، ومع ذلك لم تكمل الطائرة رحلتها، وبدأت تتعطل في الجو خلال دقائق وتفرغ الوقود في الجو، وتخفض معدات الهبوط على ارتفاع شاهق، قبل أن تهبط في مطار “جون كنيدي” في نيويورك.

وهذه المرة لم يكن هناك أي سكن للركاب البالغ عددهم أكثر من 200 راكب، وتُركوا للنوم على أرض المطار بجانب حقائبهم.

وقال الراكب باري لينغ للصحف المحلية: “بدأ الركاب ينزعجون قليلًا، ولا أعتقد أن الخطوط الجوية البريطانية تتعامل معنا بالشكل الصحيح، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال الصغار، والعائلات التي لديها أطفال، فهناك نقص واضح في التواصل، ولم نحصل على طعام أو مشروبات أو مياه”.

وانهال بعض الركاب بالتغريدات الغاضبة على تويتر، مطالبين بمعرفة ما يحدث، وكتب أحد الركاب الغاضبين: “لا زلنا نجلس هنا دون اعتذار، وبينما تتجول مضيفة الطيران وهي تضحك، يضطر أطفالي للنوم على أرضية المطار الباردة دون طعام، إنه أمر مخزٍ بالفعل”.

من جانبها قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها غيرت مسار الطائرة “كإجراء احترازي، بعد مشاكل تقنية بسيطة”، واعتذرت للعملاء.

وأضافت في بيان: “تعمل فرقنا على رعاية العملاء وترتيب الإقامة في الفنادق، وسنرسل طائرة إغاثة إلى نيويورك لتوصيل العملاء إلى لندن في أسرع وقت ممكن، سلامة عملائنا وطاقمنا هي دائمًا أولويتنا”.

ووفقًا للتقارير ركب الركاب طائرة جديدة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، ومن المتوقع أن يصلوا إلى لندن اليوم الأحد.