مديرة مدرسة كويتية تمنع الشرطة من التفتيش عن طالبات يشتبه في تعاطيهن المخدرات

مديرة مدرسة كويتية تمنع الشرطة من التفتيش عن طالبات يشتبه في تعاطيهن المخدرات

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

منعت مديرة إحدى المدارس في الكويت رجال أمن تابعين لمباحث مكافحة المخدرات من تفتيش المدرسة، وفق ما أفاد حساب “المجلس” في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبحسب المصدر “حضر رجال مباحث المخدرات إلى المدرسة بعد تناقل أخبارعن تداول طالبات تم فصلهن حبوبًا ممنوعة وإعادة الطالبات المفصولات للمدرسة، إلا أن المديرة منعتهم”.

ولم يوضح المصدر، السبب الذي جعل المديرة تمنع مباحث مكافحة المخدرات من دخول المدرسة، وهل استجابوا لها، أم قاموا بعملية التفتيش.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح قد تحدث في وقت سابق، عن ظاهرة تعاطي المخدرات في المدارس، مطالبًا بـ “تضافر الجهود الحكومية والخاصة لوأدها”.

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