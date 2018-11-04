مديرة مدرسة كويتية تمنع الشرطة من التفتيش عن طالبات يشتبه في تعاطيهن المخدرات

منعت مديرة إحدى المدارس في الكويت رجال أمن تابعين لمباحث مكافحة المخدرات من تفتيش المدرسة، وفق ما أفاد حساب “المجلس” في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبحسب المصدر “حضر رجال مباحث المخدرات إلى المدرسة بعد تناقل أخبارعن تداول طالبات تم فصلهن حبوبًا ممنوعة وإعادة الطالبات المفصولات للمدرسة، إلا أن المديرة منعتهم”.

ناظرة مدرسة خاصة تمنع مباحث مكافحة المخدرات من تفتيش المدرسة بعد تناقل أخبار عن تداول طالبات تم فصلهن حبوب ممنوعة واعادة الطالبات المفصولات للمدرسة. pic.twitter.com/4Jwe3MmQCf — المجلس (@Almajlliss) November 4, 2018

ولم يوضح المصدر، السبب الذي جعل المديرة تمنع مباحث مكافحة المخدرات من دخول المدرسة، وهل استجابوا لها، أم قاموا بعملية التفتيش.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح قد تحدث في وقت سابق، عن ظاهرة تعاطي المخدرات في المدارس، مطالبًا بـ “تضافر الجهود الحكومية والخاصة لوأدها”.