سقوط لاعبة جمباز أمام جمهور السيرك (فيديو)

كشف فيديو نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، لحظة سقوط لاعبة جمباز شابة في السيرك خلال العرض.

وكانت المؤدية الروسية تقدم عرضها أمام جمهور الأطفال في “نوفوكوزنيتسك”، عندما انزلقت وسقطت عن ارتفاع حوالي 7 أمتار دون شبكة أمان أو حزام.

فقدت المؤدية “يانا” (19 عامًا) وعيها إثر السقطة، وظلت بلا حراك بينما هرع فريق السيرك لمساعدتها.

في البداية كانت هناك مخاوف من انكسار ظهرها، ولكن لحسن الحظ قال المسعفون في وقت لاحق إنها استعادت وعيها سريعًا قبل نقلها إلى المستشفى.

وفي المستشفى كشف الأطباء أنها أصيبت بكسر في ذراعها، وقالت إحدى الشهود “إليسيا أوروشينكو”: “كان المشهد صادمًا وغير متوقع، حيث كنت أشاهدها وهي تنزلق وتسقط أمام عيني، لقد جئنا جميعًا لمشاهدة الأداء الرائع، ولكن بدلًا من ذلك أصبنا بالرعب، فأنا مازلت أرى المشهد”.

وأضافت: “كان هناك الكثير من الأطفال في السيرك، ومعظم الآباء أخذوا أطفالهم ورحلوا بعد الحادث”.

هذا وقد أرادت المؤدية العودة للسيرك بعد الحادث، ولكن الأطباء أمروها بأخذ قسط من الراحة حتى تتعافى تمامًا.