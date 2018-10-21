شاهد لحظة تحطم طائرة حربية مكسيكية في البحر (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط هليكوبتر تابعة للبحرية المكسيكية في الماء.

أسفر الحادث عن إصابة اثنين وفقد شخص واحد بعد سقوط الهليكوبتر في خليج سانتا كلارا.

وبحسب صحية “ميرور” البريطانية، كانت المروحية من طراز MI-17 تقوم بدوريات في المنطقة لمحاربة صيد السمك غير القانوني، عندما بدأت تميل على جانبها قبل أن تسقط ببطء في الماء.

ومن ثم أسرع الصيادون لإنقاذ طاقم الطائرة المكون من 12 شخصًا، وتم انتشال 9 دون أذى، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى سان فيليب لتلقي العلاج، ولا يزال البحث جاريًا عن فرد آخر مفقود.

والآن تجري البحرية المكسيكية تحقيقًا في سبب الحادث الذي وقع الساعة 3.30 مساءً يوم السبت الماضي.

وقال متحدث باسم البحرية: “هذه المؤسسة ممتنة لاستجابة الصيادين السريعة، ودعمهم لأفراد البحرية”.