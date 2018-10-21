حقيقة سقوط طائرة سعودية في العراق

أوضحت إدارة محافظة المثنى جنوب العراق، اليوم الأحد، حقيقة سقوط طائرة سعودية في مدينة الرميثة، وذلك بسبب تردي الأحوال الجوية في العراق.

وقال نائب سامي نعمة نائب المحافظ في تصريح لوسائل إعلام محلية: “إن التقرير الأمني الواصل إلينا، من القيادة الأمنية أكد أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وبسبب العاصفة التي ضربت المحافظة انخفضت بشكل كبير في قضاء الرميثة، شمال السماوة مركز المحافظة”.

وأضاف نعمة: “قائد الطائرة تمكن من السيطرة عليها وقيادتها بشكل جيد، وإنقاذها، وإعادتها إلى الأجواء بصورة طبيعة، مشيرًا إلى أن “الطائرة اتجهت إلى المملكة العربية السعودية، المحاذية للمدينة”.

يأتي ذلك بعد أن تداولت حسابات إخبارية عراقية أنباء عن سقوط طائرة ركاب، في مدينة الرمثية بمحافظة المثنى، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار وعواصف رعدية شهدتها مدن العراق.