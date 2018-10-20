شاهدت قتل والديها.. البحث عن فتاة “في خطر” بعد اختفائها المحير

المصدر: ا ف ب

وسّعت السلطات الأمريكية نطاق عملياتها على الصعيد الوطني للبحث عن فتاة في الثالثة عشرة من العمر تعدّ “في حالة خطر” بعد مقتل والديها بالرصاص في منزلهما في ويسكونسن.

وفُقد أثر جايم كلوس منذ الإثنين عندما تلقت خدمات الطوارئ اتصالًا أوفدت عناصرها على إثره إلى منزل عائلة الفتاة في ريف هذه الولاية الواقعة شمال الولايات المتحدة.

وقد قتل والداها جيمس (56 عامًا) ودينيس (46 عامًا) بالرصاص، ولم يعثر على أيّ أثر لها.

وترجّح الشرطة أن تكون المراهقة قد شهدت على مقتل والديها، مستبعدة أن تكون في عداد المشتبه بهم نظرًا للأدلة المجمّعة.

وقد شارك نحو 100 متطوّع في عمليات البحث وتلقت السلطات أكثر من 800 اتصال، لكن من دون جدوى، بحسب مكتب رئيس الشرطة في منطقة بارون.

وقرّرت الشرطة الفدرالية (اف بي آي) توسيع نطاق عمليات البحث ليشمل البلد برمته، باعتبار أن المراهقة “في خطر”. وبدأت تنشر معلومات بشأنها على لافتات في أنحاء البلد أجمع.

وأجري الاتصال الوارد إلى خدمة الطوارئ صباح الاثنين بواسطة هاتف محمول من داخل المنزل.

ولا تزال الشرطة تجهل ملابسات هذه الجريمة وهي لم تعثر بعد على السلاح المستعمل، بحسب ما أفادت عدّة وسائل إعلام أمريكية.