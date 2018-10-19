مسلحون يقتحمون مدرسة بنات في كركوك بسبب رسوب طالبة ‎(فيديو)

اعتقلت قوة أمنية في محافظة كركوك شمال العراق، ثلاثة أشخاص مسلحين، اقتحموا مدرسة للبنات في المحافظة؛ بحجة رسوب ابنة أحدهم، وفق ما ذكر موقع “السومرية نيوز”.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، مساء اليوم الجمعة، إنّه “بعد انتشار مقطع فيديو عن اقتحام ثلاثة أشخاص لإعدادية للبنات في مدينة كركوك، أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي باعتقالهم وتقديمهم للعدالة، ومنع تكرار هذه التجاوزات التي تنم عن التخلف والاستهتار بالقيم وعدم احترام القانون”، مؤكدًا أنّ المعتقلين اقتحموا المدرسة؛ “على خلفية رسوب ابنة أحدهم”.

وأثار الهجوم حالة من الرعب والفزع لدى الكادر التدريسي والطالبات، وفق موقع “السومرية”، الذي نقل عن ناشطة تدعى “ثائرة أكرم”، قولها إنّ “ابنة هذا الشخص رسبت، فارتأى الهجوم المسلح على المدرسة ورمي رصاص وإثارة الرعب”.

وبحسب أكرم، فإن هذا الشخص قال لقوة من الشرطة عند اعتقاله، باللهجة الدارجة “المحافظ بجيبي”.