بالصور.. إصابات إثر انهيار صخري في عقبة الملك فهد بالسعودية

أصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الجمعة؛ جراء انهيار صخري في عقبة الملك فهد بمنطقة الباحة السعودية.

ونقل موقع عاجل المحلي عن المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد بن منسي الزهراني، قوله: “إنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهيئة على الرقم الموحد 997، عن حدوث انهيار بعقبة الملك فهد بالباحة، وتحديدًا بالقرب من نفق 13، في تمام الساعة 16:35 بعد عصر اليوم الجمعة”.

وتابع، أنه “تم توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر، واتّضح وجود ثلاث إصابات بسيطة، تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، ونقلهم لمستشفى الملك فهد بالباحة”.