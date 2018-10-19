حمم بحجم السيارات.. سائح جريء يصور لحظة انفجار بركان كراكاتوا في إندونيسيا (فيديو)

كادت رحلة سياحية أن تنتهي بكارثة بعد انفجار بركاني عنيف على بعد بضعة أمتار من قارب سياحي في إندونيسيا.

وكان السائح “ماثيو دافيسون” من نيوزيلندا، على متن قارب سياحي بالقرب من بركان “كراكاتوا”، غير بعيد من العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ووفقًا لصحيفة ” ميرور” البريطانية، اعتبر دافيسون نفسه محظوظًا عندما انفجر البركان وقذف حممًا بركانية مخيفة بحجم السيارات.

وانتهز السائح الجريء الفرصة لتصوير البركان عن قرب، رغم خطورة الموقف وتساقط الحمم والصخور حول القارب الصغير.

وفي حواره مع الصحيفة، وصف “دافيسون” الانفجار بـ”الخطير والمذهل”، مشيرًا إلى أنه كان متوترًا بعض الشيء.

وقال: “سمعت صوت انفجار قوي، ثم ضجيج مستمر، وشاهدت كتل الحمم تتدحرج على الجبل وتقترب من موقعنا، ولكنني لم أدرك الخطر المحيط بنا حتى سمعت صوت اصطدام بعض الكتل بالماء من حولنا”.

واضطر القارب للابتعاد عن الموقع الخطير عندما أحاطت رائحة ثاني أكسيد الكبريت الخانقة والرماد بالقارب السياحي.