قتيل بمشاجرة جماعية في الكويت سببها “خزني وأخزك”

اندلعت مشاجرة جماعية عنيفة في الكويت، أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص بعد تلقيه طعنة بآلة حادة، فيما أصيب شقيقه بجروح بالغة، بحسب ما أفاد مصدر أمني، لصحيفة “الراي” المحلية.

وأكد المصدر أن المشاجرة اندلعت بين “فريقين الأول مكون من 9 مواطنين ضد 3 آخرين اثنان منهم توأم، حيث قام صديق التوأم الذي يعمل عسكريًا بإشهار سلاح ناري لتخويف خصومهم التسعة، لكنهم تمكنوا من أخذ المسدس من يده وتبادلوا معهم الضرب وتعرّض أحد التوأم لطعنة في الرقبة بواسطة آلة حادة ونزف حتى الموت كما أصيب شقيق القتيل وصديقه”.

وذكر بأن، “المارّة أبلغوا عمليات وزارة الداخلية فانتقل الى الموقع رجال النجدة والأمن والمباحث وتمت السيطرة على المشاجرة وتم انتداب الأدلة الجنائية ونقلت جثة القتيل إلى الطب الشرعي، وكشف التحقيق الأولي أن سبب المشاجرة “خزني وأخزّك”، التي تعني تبادل النظرات، وكثيرًا ما جرّت هذه الوضعية مشاكل وتسببت في مشاجرات.