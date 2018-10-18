“كذبة” رجل صيني تقتل زوجته وطفليه (صور)

أقدمت سيدة صينية على قتل طفليها ثم الانتحار بسبب كذبة أطلقها زوجها.

وكان الزوج الصيني البالغ 34 عامًا، نشر نبأ وفاته في محاولة منه للحصول على تعويضات دون علم زوجته، ما دفعها إلى قتل طفليها ثم الانتحار.

ولجأ الزوج هاي إلى تلك الكذبة للحصول على تعويضات لمساعدة أسرته وتسديد ديونه نتيجة المقامرة على الإنترنت، حيث بلغت ديونه 11 ألف جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “حزنت داي 31 عامًا عندما علمت بخبر وفاة زوجها، وقررت قتل ابنيها (4 أعوام و3 أعوام) ثم الانتحار غرقًا في بحيرة في مدينة شينخوا”.

وكشفت الشرطة في بيان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه قبل الواقعة بعدة أيام، حصل “هاي” على تأمين شخصي ضد الحوادث بقيمة مليون يوان، ما يساوي 100 ألف جنيه إسترليني، دون علم زوجته.

وكشفت الصحيفة أنه حتى تصبح قصة وفاته مقنعة، استخدم “هاي” سيارة مستأجرة وجعل الأمر يبدو وكأن السيارة انحرفت عن الطريق وسقطت في النهر ومات غرقًا.

وإضافة إلى ذلك، كشفت التقارير أن هاي كان ينوي الاختفاء، لكنه ظهر وسلم نفسه للشرطة عندما علم بما حدث لزوجته وطفليه، وحتى الآن لا زالت التحقيقات جارية ولم يُكشف بعد عن تفاصيل بشأن سجنه.