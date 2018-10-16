مئات المغاربة يتبرعون بالدم لإنقاذ ضحايا فاجعة قطار “بوقنادل” (صور)

لبّى مئات المغاربة، مساء اليوم الثلاثاء، نداءً أطلقه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بالدم لصالح ضحايا الحادث المأساوي الذي هزّ منطقة “بوقنادل“، في وقت سابق من اليوم، إثر انقلاب قطار يربط بين مدينتي الرباط والقنيطرة.

وشهدت مراكز التبرع بالدم في مدينتي الرباط وسلا، إقبالًا كبيرًا من طرف المواطنين للمساعدة بتوفير الدم اللازم لإسعاف جرحى حادث القطار، وللتعبير عن تضامنهم مع ضحايا ومصابي الحادث.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المبادرة التلقائية، إذ عبّروا عن إعجابهم الكبير بها.

وتمكنت مراكز التبرع بالدم في العاصمة الرباط، من الوصول إلى الحد الأقصى من كميات الدم، وذلك بعد تبرع أكثر من 300 شخص.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادثة “بوقنادل” إلى 11 قتيلًا و125 جريحًا، 7 منهم في حالة خطيرة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بفتح تحقيق عاجل بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بحادث انحراف قطار يربط بين مدينتي الرباط والقنيطرة.

واستنفر هذا الحادث مجموعة من الوزراء والمسؤولين، إذ انتقل إلى مكان “الفاجعة” وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، و وزير النقل واللوجستيك والماء، عبد القادر عمارة، ورئيس جهة “الرباط سلا القنيطرة”، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، وعدد من المسؤولين الجهويين والمحليين.