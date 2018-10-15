مفاوضات يائسة تنتهي بإلقاء شخص لنفسه من عمارة بالكويت (فيديو)

بذلت سلطات الدفاع المدني في دولة الكويت جهودًا حثيثة لإنقاذ شخص آسيوي عزم على الانتحار من الطابق الخامس في منطقة المهبولة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، رجُلَ إطفاءٍ وهو يحاول جهده إقناع شخص وقف على حافة الطابق الخامس بالعدول عن الانتحار.

وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية، فإن الإدارة العامة للإطفاء تلقَّت بلاغًا عن تهديد هندي بالانتحار قفزًا من الطابق الخامس، وعلى إثر ذلك انتقل رجال الإطفاء وفنيو الطوارئ الطبية إلى المكان، الذي تم إخلاؤه من المارة.

وحاول رجل إطفاء طوال نصف ساعة ثني الهندي عن قراره بالانتحار، لكن مساعيه باءت بالفشل، إذ أقدم الرجل بالفعل على إلقاء نفسه ليلقى مصرعه في الحال.

وأحيلت القضية للطب الشرعي وسجلت قضية انتحار، وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة لكشف الدوافع التي أجبرت الهندي على الانتحار.