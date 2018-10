مفاوضات يائسة تنتهي بإلقاء شخص لنفسه من عمارة بالكويت (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . بذلت سلطات الدفاع المدني في دولة الكويت جهودًا حثيثة لإنقاذ شخص آسيوي عزم على الانتحار من الطابق الخامس في منطقة المهبولة.وأظهر مقطع فيديو متداول، رجُلَ إطفاءٍ وهو يحاول جهده إقناع شخص وقف على حافة الطابق الخامس بالعدول عن الانتحار. وحاول رجل إطفاء طوال نصف ساعة ثني الهندي عن قراره بالانتحار، لكن مساعيه باءت بالفشل، إذ أقدم الرجل بالفعل على إلقاء نفسه ليلقى مصرعه في الحال.