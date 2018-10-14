 مقتل 15 شخصًا إثر انقلاب شاحنة تقل مهاجرين في تركيا

لقي 15 شخصًا -بينهم أطفال- حتفهم، عندما تحطَّمت شاحنة تقل مهاجرين في إقليم إزمير غرب تركيا، اليوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

وأظهرت صور ولقطات نشرتها الوكالة، حطام الشاحنة المكشوفة بعد أن انقلبت في قناة للري تقع أسفل الطريق السريع بنحو عشرين مترا، وبدا أن الشاحنة سقطت منه بعد أن صدمت حاجز الطريق.

وأضافت، أنه تم إرسال سيارات إسعاف لمكان الحادث الذي وقع إثر انحراف الشاحنة عن الطريق وهي في طريقها من أيدين إلى إزمير وانقلابها. ولم ترد بعد معلومات أخرى عن هوية المهاجرين.

وذكرت وكالة دميرورين الخاصة للأنباء، أن الحادث أسفر عن مقتل 18 شخصا ووقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأشارت إلى أن هناك أيضا العديد من المصابين.

وقال مراسل لمحطة (سي.إن.إن ترك) من موقع الحادث، إن العمل مستمر لمحاولة انتشال الجثث ونقل المصابين المحاصرين تحت الشاحنة.