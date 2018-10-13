بينهم فرنسيان.. 5 قتلى و20 جريحًا بحادث سير في إيران

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 20 آخرين بجروح، بينهم اثنان من السائحين الفرنسيين إثر انقلاب حافلة في محافظة شيراز جنوب إيران.

وقال رئيس مركز الطوارئ في المحافظة محمد جواد مراديان، لوكالة أنباء “تسنيم”، إن “حافلة كبيرة تقل 40 راكبًا انحرفت عندما كانت في طريقها إلى محافظة شيراز فجر اليوم السبت”، مضيفًا أن “الحادث وقع في الساعة 5:45 دقيقة من صباح اليوم في مدينة مرودشت التابعة لمحافظة شيراز”.

وأوضح مراديان أن “5 من المسافرين الإيرانيين لقوا مصرعهم على الفور، فيما أصيب 20 آخرين بجروح بينهم اثنان من السائحين الفرنسيين”، منوهًا إلى أن “إصابة السائحين كانت طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وتابع أن “حافلة الركاب انطلقت من محافظة أصفهان وسط إيران أمس الجمعة، وكانت في طريقها إلى محافظة شيراز لكنها تعرضت للانقلاب من دون معرفة الأسباب”، مؤكدًا أن “قوات الشرطة بدأت تحقيقًا في الحادث”.

وتعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وأريتريا، وفي آب/أغسطس 2017، قالت تقارير حكومية إيرانية، إن “البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية”.

وتقدر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلف 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا.