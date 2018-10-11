اختناق 9 أشخاص بينهم 3 رضع إثر حريق “فيلا” في جدة (صور)

أصيب 9 أشخاص بينهم 3 رضع بحالات اختناق، إثر حريق اندلع في “فيلا” سكنية بمدينة جدة غربي السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في جدة، عبدالله أحمد أبو زيد: إن “الفرق الإسعافية تلقت بلاغًا مساء الأربعاء، يفيد باندلاع حريق في فيلا سكنية في حي الحمراء”.

وأضاف أبو زيد، في بيان له، أنه تم إخلاء الموقع من قبل رجال الدفاع المدني، بحسب صحيفة “عاجل” الإلكترونية.

وبشأن المصابين، أوضح البيان أنه جرى نقل 3 حالات رضع وطفلة إلى مستشفى المساعدية، لتلقي العلاج من آثار استنشاقهم الدخان، فيما نُقلت حالتان إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة، و3 حالات تلقت العلاج في الموقع.