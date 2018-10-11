قرويون ينتقمون من مُعالج “مزيف” أجرى الختان لأولادهم بطريقة مروعة

انتقم سكان قرية “نكندا”، الواقعة في كيب الشرقية إحدى محافظات جنوب أفريقيا، من معالج مزيف أجرى بطريقة غير قانونية عملية الختان لنحو 21 ولدًا من أبنائهم.

وبحسب نكوسازانا مالابلي، أحد سكان القرية، فبعد اكتشافهم أن المُعالج غير مؤهل لهذا الإجراء، قرروا أخذ حقهم بأيديهم، حيث أجروا له نفس العملية الجراحية رُغمًا عنه، وذلك لتلقينه درسًا لا ينساه طوال حياته.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، أن المئات من الشباب يموتون سنويًا في جنوب إفريقيا؛ جراء مضاعفات عملية الختان، والتي يكون معالجون مزيفون أو أطباء غير مؤهلين، سببًا لها.