مصر.. ذهب ليسرق فباغته الموت

خطف الموت لصًا بعد إتمامه عملية سرقة أحد المحال التجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها “الأهرام”، المملوكة للدولة.
ووفقًا للمصادر “تم إبلاغ قسم شرطة البساتين، جنوبي العاصمة، بوجود متوفى بمحل حلاقة بمنطقة المعادي الجديدة”.
وأوضحت المصادر أنه تبين أن المتوفى “يدعى أ. ح (48 عامًا)، عاطل، ومقيم بالمطرية (شرق القاهرة) ومطلوب التنفيذ عليه في 8 أحكام قضائية بإجمالي 13 سنة سجن”.
وأشارت إلى أنه “بمراجعة كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، تبين قيام المتوفى بالدخول للمحل في الساعة العاشرة صباحًا (8:00 ت.غ)، مرتديًا زيًا مشابهًا للملابس الخاصة بعمال المحل حتى لا يثير شبهات المارة في الشارع”.
ولفتت إلى أنه “قام بدخول المحل عبر الضغط على كالون الباب الزجاجي بواسطة آلة حادة، وقام بسرقة خزينة صغيرة الحجم بداخلها مبلغ 15 ألف جنيه (840 دولارًا) وبعض أدوات المحل، وأثناء خروجه سقط على الأرض متوفى”.