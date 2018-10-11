مصر.. ذهب ليسرق فباغته الموت

خطف الموت لصًا بعد إتمامه عملية سرقة أحد المحال التجارية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب وسائل إعلام محلية، بينها “الأهرام”، المملوكة للدولة.

ووفقًا للمصادر “تم إبلاغ قسم شرطة البساتين، جنوبي العاصمة، بوجود متوفى بمحل حلاقة بمنطقة المعادي الجديدة”.