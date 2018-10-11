وفاة طالبين عمانيين في ولاية فلوريدا الأمريكية

لقي طالبان من سلطنة عمان، مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث سير مروع وقع في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونعت وزارة التعليم العالي العمانية، اليوم الخميس، الطالبان في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع “تويتر”، قالت فيها: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى وزارة التعليم العالي الفقيدين اللذين وافاهما الأجل؛ إثر حادث سير أليم بولاية فلوريدا”.

وفي تغريدتها، أوضحت الوزارة أن القتلى هم: محمد بن سالم بن محمد المعشري ومحمد بن سعود بن حمدان التوبيالذي، أما الطالب المصاب فهو وقاص بن صالح السيابي.

وتقدمت الوزارة وجميع منتسبيها، “إلى ذوي الفقيدين بالتعازي الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يسكنهما فسيح الجنان، وأن يجعل سعيهما في سبيل العلم عملًا خالصًا لوجهه الكريم، كما ندعو الله جلت قدرته أن يمن بالشفاء العاجل على الطالب وقاص بن صالح السيابي الذي كان برفقة الفقيدين في الحادث”.