اختناق 22 طالبة بمدرسة في الكويت (صور)

تسرب غاز من التكييف في احدى الفصول الدراسية يصيب 22 طالبة بإختناق بسيط باحدى مدارس محافظة الأحمدي . . ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث تسرب غاز ناتج من التكييف في احدى الفصول الدراسية باحدى مدارس محافظة الأحمدي ، وقد تعرضت 22 طالبة للإختناق البسيط وجرى علاجهن في المدرسة عن طريق الطوارئ الطبية ماعدا حالة واحدة نقلت الى المستشفى. واضافت الإدارة في بيانها بان مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغ في وقت سابق يفيد عن تعرض بعض الطالبات للإختناق ليتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الفحيحيل ومبارك الكبير للمواد الخطرة ، وبعد وصول فرق الإطفاء للموقع قامت بعملية الإخلاء الإحترازي الى نقطة التجمع الآمنة في ساحة المدرسة مع قيام فرقة مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة باجراء مسح ميداني بواسطة أجهزة قراءة الغازات ، وتبين خلو المكان من اي غازات غير المعدلات الطبيعية ماعدا تسرب لغاز التكييف كان من احدى الوحدات في فصل دراسي واحد تمت السيطرة عليه وانهاء الحادث ولا يوجد اي خطورة على الطالبات أو الهيئة التدريسية. … #الاطفاء_الكويت #ادارة_العلاقات_العامة_والاعلام