اختناق 22 طالبة بمدرسة في الكويت (صور)

تعرضت 22 طالبة في إحدى مدارس الكويت، اليوم الثلاثاء، لحالات اختناق عقب تسرب غاز من جهاز التكييف في الفصل الدراسي، تم على إثره نقل إحداهن إلى المستشفى للعلاج.
وأوضح بيان للإدارة العامة للإطفاء أن “تسرب الغاز كان في إحدى الوحدات في فصل دراسي واحد في إحدى مدارس محافظة الأحمدي، وقد تمت السيطرة عليه، ومعالجة الطالبات في المدرسة عن طريق الطوارئ الطبية باستثناء طالبة واحدة نقلت إلى المستشفى”.
وأضاف البيان، الذي تم إرفاقه ببعض الصور لرجال الإطفاء من داخل المدرسة، أن “رجال الإطفاء قاموا بعملية الإخلاء الاحترازي إلى نقطة التجمع الآمنة في ساحة المدرسة، بعد وصولهم إلى موقع الحدث، مع قيام فرقة مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة بإجراء مسح ميداني بواسطة أجهزة قراءة الغازات، وتبين خلو المكان من أي غازات غير المعدلات الطبيعية ماعدا تسرب لغاز التكييف”.
وشغلت أزمة التكييف في المدارس الرأي العام منذ انطلاق العام الدراسي في الكويت، بعد أن كشف التحاق الطلبة بمدارسهم عن تعطل أجهزة التكييف في عدة مدارس نتج عنه تعليق الدراسة لعدة أيام ومتابعة القضية رسميًا من قبل الجهات المختصة.
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تسرب غاز من التكييف في احدى الفصول الدراسية يصيب 22 طالبة بإختناق بسيط باحدى مدارس محافظة الأحمدي . . ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الثلاثاء عن وقوع حادث تسرب غاز ناتج من التكييف في احدى الفصول الدراسية باحدى مدارس محافظة الأحمدي ، وقد تعرضت 22 طالبة للإختناق البسيط وجرى علاجهن في المدرسة عن طريق الطوارئ الطبية ماعدا حالة واحدة نقلت الى المستشفى. واضافت الإدارة في بيانها بان مركز عمليات الإطفاء تلقى بلاغ في وقت سابق يفيد عن تعرض بعض الطالبات للإختناق ليتم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الفحيحيل ومبارك الكبير للمواد الخطرة ، وبعد وصول فرق الإطفاء للموقع قامت بعملية الإخلاء الإحترازي الى نقطة التجمع الآمنة في ساحة المدرسة مع قيام فرقة مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة باجراء مسح ميداني بواسطة أجهزة قراءة الغازات ، وتبين خلو المكان من اي غازات غير المعدلات الطبيعية ماعدا تسرب لغاز التكييف كان من احدى الوحدات في فصل دراسي واحد تمت السيطرة عليه وانهاء الحادث ولا يوجد اي خطورة على الطالبات أو الهيئة التدريسية. … #الاطفاء_الكويت #ادارة_العلاقات_العامة_والاعلام