انتحار فتاتين شنقًا وحرقًا في مصر

أقدمت فتاتان مصريتان في عقدهما الثاني على الانتحار، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الفيوم جنوب القاهرة، إحداهما أشعلت النيران في نفسها بعد رفض والديها زواجها بشاب تقدم لخطبتها، والأخرى شنقت نفسها بـ”إشارب” يغطي الرأس.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم: إن فتاتين انتحرتا في مركزي “طامية” و”إبشواي” بمحافظة الفيوم، مؤكدة أنه جرى نقل جثتيهما إلى المستشفيات القريبة منهما، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وفي الواقعة الأولى، تلقت مديرية أمن الفيوم إخطارًا من مستشفى “طامية” المركزي، يفيد بمصرع المواطنة “مريم.أ.م” البالغة من العمر 18 عامًا، حيث تبين أنها أشعلت النار في نفسها أعلى سطح المنزل؛ بسبب رفض والديها زواجها بشاب تقدم لخطبتها.

فيما تلقت مديرية أمن الفيوم، أيضًا، إخطارًا من مستشفى “إبشواي” المركزي، يفيد بوصول الطالبة “إنجي إ” وتبلغ 15 عامًا، جثة هامدة، وتبين أنها شنقت نفسها بـ”إيشارب” ربطته في حامل التلفزيون بغرفة نومها.

واتضح من خلال المعاينة أن الفتاة وجدت مرتدية كامل ملابسها، وبتوقيع الكشف الطبي عليها من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة الاختناق بقطعة قماش.