حريق هائل يلتهم شركة كهرباء الريف في مصر (فيديو)

اندلع حريق هائل في مبنى هيئة كهرباء الريف بمنطقة العباسية بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، إذ دفعت قوات الحماية المدنية بعشرات سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الإصابات للمستشفيات.

واستخدم الموظفون والعاملون، خراطيم المياه لمنع توسع رقعة الحريق، الذي لم يكشف عن أسبابه بعد، في حين بدأت عمليات إجلاء الموظفين الذين حاصرتهم النيران في المبنى، وسط حالة استنفار وتأهب أمني واسعين، بينما تمركزت سيارة إسعاف أمام الهيئة لاستقبال حالات الاختناق.

فيما لم تعلن أي جهة رسمية حتى الآن، عن أسباب اندلاع الحريق، أو حجم الخسائر المادية، أو فيما إن كانت هناك وفيات أو مصابين.