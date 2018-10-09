بالصور.. حادث مروع يودي بحياة عائلة كاملة في السعودية

أودى حادث مروع وقع في منطقة جازان في المملكة العربية السعودية بحياة عائلة كاملة مكونة من أب وأم وطفلهما.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بجازان، وفق صحيفة “الوئام” المحلية، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن حادث انقلاب على طريق بيش – صبيا، وأن السيارة التي تعرضت للحادث مكونة من أب وأم وطفل رضيع.

وبوصول فرق الإسعاف تبين أن أفراد العائلة لقوا حتفهم جميعًا إثر الحادث المروع.

وتشهد المملكة العربية السعودية نسبًا مرتفعة في حوادث المرور وأعداد الوفيات، إذ بلغ عدد الحوادث المرورية في أول 3 أشهر من العام الهجري الحالي 107637 حادثًا.