حادثة مأساوية.. سقوط لافتة عملاقة فوق حشد من السائقين (فيديو)

في واقعة صادمة، أسفر انهيار لافتة إعلانية عملاقة في الهند عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية، الفيديو الذي يوضح لحظة انهيار اللافتة على الضحايا، وذلك أثناء انتظارهم في إحدى إشارات المرور في مدينة “مانجالور بوث” الهندية.

ورُصدت الواقعة الصادمة من قِبل كاميرات المراقبة في الطريق، وكان من بين القتلى، رجل يدعى شيفاجي ديفيداس (40 عامًا)، حيث كان عائدًا للتو من مراسم دفن زوجته.

كما قُتل 3 رجال آخرين، وهم: بهيمراو غانغادهار (70 عامًا)، وجافيد خان (45 عامًا)، وشيمامو دوتر (46 عامًا). وبالإضافة إلى الضحايا، أسفر الحادث عن تدمير 6 عربات “ريكاشة” هندية، ودراجتين ناريتين، وسيارة.

ووفقًا للتقارير، كانت اللافتة الإعلانية التي تعود لهيئة السكك الحديدية على ارتفاع 12 مترًا، وكان من المقرر تفكيكها قبل الحادث بسبب مخاوف من احتمال انهيارها.

وفتحت السلطات تحقيقًا بشأن الواقعة، واتهمت المسؤولين عن بناء اللافتة بالإهمال، حيث فشلوا في تعزيز الهيكل على أحد الجوانب؛ ما أدى إلى انهياره، بالإضافة إلى خرق القانون الذي يسمح ببناء اللافتات على ارتفاع 6 أمتار، وليس أكثر.

كما تم رفع دعوى بالقتل العمد، في حين أكدت هيئة السكك الحديدية، أنها ستدفع تعويضات لعائلات الضحايا تصل إلى 5170 جنيهًا إسترلينيًّا، ولا زال التحقيق مستمرًّا حتى الآن.