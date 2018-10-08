انتحار سيدة مصرية بسبب برنامج رضوى الشربيني

أقدمت سيدة أربعينية على الانتحار، بعدما ألقت نفسها من الطابق السادس، وذلك عقب مشاجرة مع زوجها، بسبب برنامج الإعلامية المصرية رضوى الشربيني “هي وبس”.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالي يفيد بانتحار سيدة تدعى “سماح”، بسبب مشادات مع زوجها الذي قام خلالها بصفعها على وجهها فاتجهت للشرفة، وألقت نفسها من الطابق السادس.

ووفق شهود عيان من الأهالي، فإن تحريات المباحث أفادت بأن المشاجرة بدأت بمحاولة الزوج منع زوجته “الضحية” من مشاهدة برنامج “هي وبس” الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني.

وقال الزوج إن “تلك المذيعة تسببت في خراب بيوت أصدقائه، لترد زوجته عليه بأنها توعيها من خيانته لها”.

وتطورت المشاجرة بين الزوجين لتنتهي بصفع الزوج زوجته على وجهها، لتقرر الأخيرة الاتجاه نحو النافذة والقفز من الطابق السادس لتلقى مصرعها في الحال.