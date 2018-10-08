بالفيديو.. انهيار أرضي يبتلع 4 أشخاص في هذه الدولة

لقى شخصان مصرعهما في جنوب غرب الصين، بعدما ابتلعهما انهيار أرضي مع شخصين آخرين أمس الأحد.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو يكشف لحظة ابتلاع الانهيار لـ4 أشخاص خلال سيرهم في ممر مشاة، خارج مستشفى محلي في مدينة “داتشو” الصينية، وقد أسفر الهبوط الأرضي عن حفرة كبيرة بلغ حجمها مترين مربعين.

واستمرت جهود رجال الإنقاذ في البحث عن الضحايا حتى اليوم الإثنين، حيث كانوا يبحثون عن رجل وحفيده في الحفرة العميقة، وكشفت التقارير أنّه تم إنقاذ الصبي الصغير بنجاح، ولم يصب سوى بجروح طفيفة.

ويظهر الفيديو كيف يحاول رجال الإنقاذ البحث عن الضحايا في محاولة يائسة، والجدير بالذكر أنه تم بالفعل إنقاذ شخصين من الحفرة، ولم تحدد هويتهما، ولكن على الرغم من إنقاذ إحدى الضحايا الإناث، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على رجل ولكن لم يحالفه الحظ ومات قبل نقله إلى المستشفى وحتى الآن كشفت السلطات الصينية أنه يتم توسيع منطقة البحث بشكل كبير باستخدام الحفارات، بينما لا يزال التحقيق مستمرًا بشأن سبب ذلك الانهيار.