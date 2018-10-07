تفاصيل العثور على سعودي متوفى في مدينة إسطنبول

كشفت مصادر أمنية تركية، الأحد، تفاصيل بشأن حادثة العثور على مواطن سعودي متوفى داخل غرفته في أحد فنادق مدينة إسطنبول.

وقالت المصادر، للأناضول، إن المواطن السعودي (36 عامًا) من مواليد مدينة جدّة، غرب المملكة، وتُوفي في 6 أكتوبر/تشرين الأول الحالي داخل غرفته في أحد فنادق منطقة “يشيل كوي”.

وأكدت أن الشرطة لم تلحظ أي إصابات على جثمان المتوفى، أو آثار تدل على تعرضه للضرب.

وأوضحت أن الشرطة نقلت جثمان المواطن السعودي إلى الطب الشرعي، الذي أكد أن حالة الوفاة وقعت إثر تدهور حالته الصحية، بعد عملية شفط دهون.