فلسطيني ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الثالث في غزة

أقدم مواطن فلسطيني (55عامًا) على الانتحار يوم الأحد، في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في غزة، العقيد أيمن البطنيجي في تصريح صحفي، إن المواطن محمد عطية بهار توفي على الفور، بعد إلقاء نفسه من الطابق الثالث.

وأشار البطنيجي إلى أن بهار “كان يعاني من مشاكل نفسية، ويواظب على تناول الأدوية كعلاج لحالته النفسية”، مؤكدًا أن الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادثة.

وشهدت الأيام الماضية عددًا من حالات الانتحار المشابهة في غزة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها الغزيون إثر استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.