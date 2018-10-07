ملثمون يسلبون سعوديين مبلغًا ضخمًا

أقدم مجهولون على سلب مبلغ 600 ألف ريال من أربعة مواطنين سعوديين، وقعوا ضحية كمين نصبته عصابة ملثمين مجهولين ويشتبه في أن مقيمًا سودانيًا ساهم فيه، في مدينة جدة، غربي السعودية.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية إن “الجهات الأمنية بمحافظة جدة تحقق في حادثة سرقة بالإكراه تعرّض لها مواطنون على يد عصابة داخل أحد المكاتب العقارية، مساء أمس في حي الفيصلية بالمدينة”.

وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة، عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس، بلاغًا بتعرض أربعة أشخاص سعوديين، تتراوح أعمارهم من الخمسين للستين، للاعتداء والنشل على يد 6 أشخاص مجهولين، داخل مكتب عقاري بإحدى العمارات السكنية بحي الفيصلية، نتج عنها سرقة مبلغ وقدره 600 ألف ريال، وإصابة أحد الضحايا بإصابات خفيفة، وفق الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن “ثلاثة أشخاص؛ شقيقان وشخص ثالث، كانوا ينوون شراء عمارة سكنية، أرشدهم إليها مقيم سوداني، وعند مقابلته قادهم إلى أحد المكاتب العقارية، وبحوزتهم 600 ألف ريال كعربون”، لافتة إلى أن المواطنين الأربعة “تفاجأوا بعد دخولهم المكتب العقاري بمغادرة المقيم السوداني المكتب، لينهال عليهم ستة أشخاص ملثمين، بمن فيهم صاحب مكتب العقار، بالضرب، ومن ثم سرقة المبلغ كاملًا بالإكراه، قبل أن يلوذوا بالفرار”.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في جدة لموقع الحادث لرفع البصمات واستكمال الإجراءات اللازمة، ولا تزال تحقق في حيثيات الحادثة؛ لمعرفة ملابساتها.