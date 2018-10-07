على طريق الموت.. حادث مروع بالسعودية يسفر عن قتيل ومصاب (صور)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل في السعودية، اليوم الأحد، صورًا لحادث مروري مروّع جرّاء اصطدام سيارتين وجهًا لوجه على طريق العقيق القديم، الذي يصفه السعوديون بطريق الموت.

وأسفر الحادث -وفقًا لوسائل إعلام سعودية- عن وفاة شخص وإصابة آخر إصابات بليغة، حسب ما أعلنت عنه هيئة الهلال الأحمر السعودية.

وقال منسي الزهراني المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة “الباحة”، إن حادث تصادم وقع بين سيارتَي فورد وسوناتا، صباح اليوم، وتلقت غرفة العمليات بلاغًا على الرقم الموحد 997 في الساعة الـ 08:03 صباح هذا اليوم عن الحادث في العقيق – الطريق القديم.

وأضاف، تم توجيه فرقة إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصولهم ومسح الموقع اتضح وجود إصابتين: حالة وفاة، وإصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع، وبعد ذلك تم نقلها لمستشفى العقيق العام.

ويصف السعوديون طريق العقيق القديم بـ “طريق الموت” نظرًا لكثرة الحوادث المميتة التي تقع عليه، وأطلق ناشطون عبر “تويتر” وسمًا في هذا الشأن بعنوان # طريق_الموت_الليث_غميقه للتحذير فيه من مخاطر ذلك الطريق.

وطالب عدد من الأهالي بتكثيف دوريات المرور على الطرق السريعة ومتابعة مخالفات السرعة وتكثيف أجهزة الرصد الآلي في المواقع التي تكثر فيها حوادث السير.