زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب شمال هاييتي ويوقع جرحى

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا قوته 5.9 درجة وقع، يوم السبت، قرب أقصى الطرف الشمالي لهاييتي على بعد نحو 19.9 كيلومتر غربي – شمال غربي ميناء بورت دي بيه، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار ببعض المباني.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وكان هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها هايتي منذ وقوع زلزال قوته 7 درجات قرب العاصمة بورت أو برنس في 2010، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى في ذلك البلد الفقير الواقع في الكاريبي.

وحث رئيس هايتي جوفينيل مواز في تغريدة على “تويتر”، الناس على التزام الهدوء، بعد أن قالت وكالة الحماية المدنية، إن الزلزال أدى إلى سقوط جرحى وإلى ذعر في البلدات الشمالية.

وقال الصحافي في صحيفة “لو نوفيليست” بهايتي، فرانتز دوفال على “تويتر”: إن “الزلزال ألحق أضرارًا بواجهة كنيسة في بلايسانس، كما انهار منزل مجاور لها”.