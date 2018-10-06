مقاتلتان هولنديتان تواكبان طائرة ركاب قادمة من أبوظبي لهذا السبب

المصدر: أ ف ب

أرسل سلاح الجو الهولندي، اليوم السبت، مقاتلتي “إف-6” لمواكبة طائرة ركاب كانت تقوم برحلة بين العاصمة الإماراتية أبوظبي وأمستردام، بعدما تصرف أحد الركاب بشكل عدائي ما تسبب بشجار على متنها.

وقالت الناطقة باسم سلاح الحو جوانا هلموندز:”إن أمريكيًا في الـ29 من العمر تصرف بشكل عدائي، بعدما طلب منه أحد أفراد الطاقم العودة إلى مقعده”.

وأضافت:”اندلع شجار إثر ذلك، وتمكن أفراد الطاقم بمساعدة الركاب من السيطرة على الرجل”، مشيرة إلى أن عددًا من الركاب أصيب بجراح طفيفة، اثنان منهما أصيبا بكدمات في عينيهما.

وأعطي إذن للطائرة بالهبوط في مطار أمستردام “شيبول”، وأوقفت الشرطة الرجل الذي تسبب بالشجار، وأُرسل إلى مركز للأمراض النفسية للكشف عليه.

وأوضح سلاح الجو، اليوم السبت، أنه لا يتم إرسال المقاتلات الهولندية المجهزة بصواريخ إلا في حالات استثنائية جدًا.

ثم قالت السلطات إن الشجار وقع فوق ألمانيا قبل نحو نصف ساعة من موعد هبوط الطائرة وهي من طراز “إيرباص إيه 330-200” تابعة لشركة “كاي أل أم” الهولندية في مطار أمستردام في وقت مبكر السبت.

وقالت متحدثة باسم شركة “كاي أل أم” هيلين ماكينغا، إن شركة الطيران تأسف لهذه الحادثة المزعجة، لكن طاقم الطائرة اتبع الإجراءات المعتادة التي تتخذ في التعامل مع شخص يتسبب بمشاكل على متن الطائرة، مضيفة أن الركاب وأفراد الطاقم قدموا شكوى ضد الرجل.

وتتسع طائرة “الإيرباص إيه 330-200″، لحوالي 250 راكبًا، لكن لم يتضح عدد الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي كانت قادمة من أبوظبي.