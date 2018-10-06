50 قتيلًا و100 مصاب بحروق بالغة في حادث سير مروع بالكونغو

وقال حاكم إقليم كونغو الأوسط بالوكالة اتو ماتوبوانا: “نأسف لمقتل نحو 50 شخصًا، وهناك مئة شخص أصيبوا بحروق من الدرجة الثانية”، وفق ما نقل عنه موقع إخباري.

وتناقل مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا صادمة ومشاهد مروعة للضحايا الذين تعرضوا لحقوق جسيمة، بينما تم نقلهم للعلاج من موقع الحادث من قبل الأهالي والسكان المحليين في ظروف صعبة وسط غياب كامل للأجهزة الطبية رغم الصدمة الكبيرة التي خلّفها الحادث في البلد الأفريقي.

وتشير تقارير محلية إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع فيما لم تتضح بعد ملابسات الحادث المروع.